AD Voetbalpodcast | 'Van Nistelrooij moet zich toch wel zorgen maken’

,,Ziyech was een logische investering geweest voor Ajax. Die kent het spel van de club, kent de trainer en staat er gelijk volgende week als ze aan de Champions League gaan beginnen’’, reageert Inan op de vraag hoe hij de binnen gekomen miljoenen zou investeren. ,,Je kunt nu gaan voor een buitenkansje. Maar dat kan ook in de winter. Florian Grillitsch is nog wel een optie als nummer 6.’’

In de podcast gaat Inan ook in op de 100 miljoen voor Antony. ,,Dat is veel geld, maar ik denk dat hij zelf al een merk aan het worden is. Dus de marketingwaarde van Antony is ook groot.’’