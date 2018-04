Adel verplicht of verplicht nummertje? Roda JC wil PSV-kunstje herhalen

Door Ajax met 3-0 te kloppen, veroverde PSV zondag de 24ste landstitel in de clubhistorie. Diezelfde avond volgde al een groot feest, een dag later was de huldiging in de stad en nóg een feest, waarna gisteren een rustige uitlooptraining van een uurtje op het programma stond. Vandaag reizen de mannen van Phillip Cocu met de schaal op zak af naar Kerkrade, met ongetwijfeld de festiviteiten nog in de benen.



En dat is precies wat Roda JC-trainer Robert Molenaar, die met zijn elftal volop tegen degradatie vecht, voorafgaand aan de kampioenswedstrijd van zijn volgende tegenstander al hoopte. Roda JC staat zestiende, met twee en drie punten meer dan respectievelijk Sparta en hekkensluiter FC Twente (dat een duel meer gespeeld heeft). NAC Breda - dat op de veilige vijftiende plaats staat - heeft vier punten meer dan Roda JC. Een goed resultaat tegen de kersvers kampioen is dan ook zéér welkom. En eerlijk is eerlijk: de kans daarop is nou eenmaal groter als PSV met het hoofd in de wolken loopt, al is het maar een beetje.