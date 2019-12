Adil Ramzi wordt assistent van Ernest Faber

,,Ook in een interim-technische staf probeer je door middel van verschillende profielen een goede combinatie te maken”, zegt technisch manager John de Jong. ,,Adil voegt met zijn achtergrond specifieke kennis en expertise toe die we goed kunnen gebruiken. We zijn blij dat hij ons wil helpen.”



Ramzi kwam eind jaren-90 naar Nederland om te spelen voor Willem II. In 2000 maakte de 37-voudig Marokkaans international de overstap naar PSV. Later kwam hij in Nederland nog uit voor Twente, AZ, Utrecht en Roda JC. Na zijn loopbaan werd hij actief als jeugdtrainer bij PSV. Dit seizoen heeft hij JO17-1 onder zijn hoede.



Ramzi en Hesp maken het seizoen sowieso af als assistent. Zenden heeft toegezegd de komende twee duels, tot de winterstop, op de bank te zitten. Daarna beslist hij of hij door wil gaan in die functie. ,,In de winterstop gaan we met Boudewijn praten over de rest van het seizoen. We hopen dat hij blijft. Daarnaast gaan we in de komende weken bekijken op welke manier we de staf kunnen versterken”, aldus De Jong.



Faber werd maandag door PSV aangesteld als interim, nadat Mark van Bommel ‘s ochtends werd ontslagen. Faber was hoofd opleidingen bij de Eindhovense club en zal na het seizoen waarschijnlijk terugkeren in die functie.