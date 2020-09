ADO-coach Rankovic is zich bewust van taak: ‘Het wordt een lastig seizoen’

Aleksandar Rankovic begint zondag aan zijn eerste officiële wedstrijd als hoofdtrainer. In Almelo tegen Heracles begint zijn missie om ADO Den Haag dit seizoen in de eredivisie te houden.

Na een lange voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen krijgt Aleksandar Rankovic zondag eindelijk te zien hoe zijn team ervoor staat. De 42-jarige Serviër is sinds deze zomer de trainer van ADO Den Haag. Op 20 juli begon hij aan een voorbereiding, die zijn ploeg zonder nederlaag heeft afgesloten. Tijdens de eredivisiewedstrijd tegen Heracles Almelo krijgt hij te zien wat dat waard is. ,,Het is een speciaal moment voor mij, mijn eerste officiële wedstrijd als hoofdtrainer”, zegt Rankovic. ,,Het maakt me niet zenuwachtig, maar ik kijk er wel heel erg naar uit.”

Dat doet hij vooral omdat hij benieuwd is naar de eerste echte test voor ADO, meteen een lastige uitwedstrijd. Tegen de ploeg die, op het moment dat de competitie werd stilgelegd, vorig seizoen achtste stond. ,,Toch ben ik blij dat we beginnen tegen Heracles”, geeft de trainer aan. ,,Op dit moment kunnen wij geen enkele tegenstander makkelijk noemen. Zij hebben een goed georganiseerde ploeg en het wordt een pittige test. Maar dat wordt het ook voor Heracles.”

Het zegt veel over het vertrouwen dat Rankovic in zijn jonge selectie heeft. ,,Het proces waaraan we zijn begonnen sinds de eerste training, daar ben ik tot nu toe zeker tevreden over. Het is leuk dat we goede oefenwedstrijden hebben gespeeld, al kan ik mijn ploeg pas echt leren kennen in wedstrijden die ergens om gaan. Maar ik heb er een heel goed gevoel over.”

Al lijkt ook de nieuwe trainer zich bewust van de lastige klus die hij dit seizoen bij ADO krijgt. ,,Als trainer wil je nooit jouw team een degradatiekandidaat noemen, dus dat zal ik ook niet doen. Maar ik weet waar we vandaan komen en het zal een heel lastig seizoen worden. We hebben veel nieuwe, jonge spelers. Die hebben tijd nodig. Maar als trainer heb je niet zo veel tijd en moet je presteren. Dat wordt de uitdaging. De enige doelstelling die wij nu hebben, is in de eredivisie blijven. Als de doelstelling tijdens het seizoen kan veranderen, zal ik de eerste zijn die dat wil toegeven.”