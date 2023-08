ADO Den Haag in oefenduel net onderuit tegen talentenelftal Sparta Rotterdam

ADO Den Haag beleefde een moeizame start in de voorbereiding, maar wist vorige week tegen competitiegenoot VVV Venlo wel een 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen. Het duel met Sparta Rotterdam was de eerste wedstrijd van de mannen van Darije Kalezic, waarbij ze vooraf duidelijk de underdog waren. De Rotterdammers versloegen in hun voorbereiding al Willem II (3-0), Zulte Waregem (4-0) en PEC Zwolle (3-1). Alleen Mamelodi was te sterk (4-1).

Op het voornamelijk zonnige Sportpark Prinses Irene in Rijswijk was het echter niet Sparta dat het initiatief nam. Trainer Jeroen Rijsdijk koos voor een team met voornamelijk beloften tegen ADO, dat wel met de voorlopig sterkste elf namen startte. Waaronder kersverse spits Henk Veerman, die uiteindelijk de volle 90 minuten zou spelen. De Haagse ploeg van Darije Kalezic nam het voortouw, hield balbezit en kwam na een paar snelle aanvallen gevaarlijk enkele keren voor het doel van voormalig ADO-doelman Youri Schoonderwaldt.

Maar na 20 minuten voetballen was het toch de thuisploeg die op voorsprong kwam. Na miscommunicatie tussen Matteo Waem en Dhoraso Klas in de opbouw kon Mehmet Yuksel gemakkelijk de 0-1 binnenschuiven. Vervolgens voorkwam ADO-doelman Hugo Wentges tot twee keer toe knap dat ook de 0-2 via een counter viel. Op slag van rust beloonde Kürsad Sürmeli de thuisploeg door van afstand snoeihard in de verre hoek te schieten: 1-1.

Volledig scherm Kürsad Sürmeli schiet de gelijkmaker binnen. © Angelo Blankespoor

Na rust werd het duel feller en bleven beide ploegen aan elkaar gewaagd. Grote kansen bleven lang uit, maar in de 70ste minuut ging het weer fout in de opbouw van de Hagenezen. Uit de kluts kwam de bal bij Pedro Aleman, die via een ADO-voet de bal achter Wentges werkte. De Spanjaard bepaalde daarmee ook de eindstand.

ADO speelt zaterdag op de open dag nog een oefenwedstrijd tegen de beloften KRC Genk.

