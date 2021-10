ADO Den Haag onderhandelt met steenrijke eigenaar van Manchester City

City Football Group heeft interesse getoond in de aandelen van ADO Den Haag. Namens de investeringsmaatschappij voert Nederlander Roel de Vries sinds vorige week gesprekken met de ADO-directie. Tegelijkertijd is het Japanse ACA Investments een serieuze overnamekandidaat.

Door Marijn Abbenhuijs



Er is nog steeds een goede kans dat ADO Den Haag op korte termijn een nieuwe eigenaar vindt die met de club aan een stabiele toekomst wil werken. De directie van de Haagse club bevestigt dat het serieuze onderhandelingen voert met het Japanse ACA Investments, maar dat er mer meerdere partijen gesproken wordt. De nieuwste koopkandidaat is City Football Group (CFG). De grote investeringsmaatschappij van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan heeft zich vorige week via Nederlander Roel de Vries in het Cars Jeans Stadion gemeld.



CFG werd in 2008 eigenaar van Manchester City en boekte veel successen met The Citizens. Vijf jaar later begon de investeringsmaatschappij met het uitbreiden van haar imperium in het voetbal en momenteel is het ook eigenaar van New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama Flügels Marinos, Montevideo City Torque, Girona FC, Sichuan Jiuniu, Mumbai City FC, Lommel SK en Troyes AC.

Volledig scherm Mansour bin Zayed Al Nahyan. © Getty Images

Redder

Daar moet nu dus ADO bij komen. De Haagse club is zoals bekend naarstig op zoek naar een redder. Voor 1 november moet het een sluitende begroting inleveren bij de KNVB, anders raakt de club haar proflicentie kwijt. Roel de Vries lijkt daar een stokje voor te willen steken. De voormalig ‘global head of marketing’ van Nissan werkt sinds september 2020 voor CFG en is daar verantwoordelijk voor het leiderschap van alle clubs die bij de investeringsmaatschappij aangesloten zijn.

CFG heeft dus wel serieuze concurrentie, aangezien ADO in verregaande onderhandeling is met ACA Investments. Ook zij zijn geen nieuwe speler in de voetbalwereld. In 2014 investeerde de Japanse maatschappij al in China Soccer Holdings.

De beide partijen hebben op papier nog twee weken de tijd om de proflicentie van ADO te redden, zodat ze kunnen beginnen met bouwen aan een stabiele toekomst voor de Haagse club. Maar in het Cars Jeans Stadion hopen ze dat de licentie voor dit seizoen ook zonder een nieuwe eigenaar kan worden veiliggesteld. De clubleiding heeft een nieuwe begroting naar de KNVB gestuurd en is in afwachting van een reactie vanuit Zeist. Mochten de cijfers van de club dit keer worden goedgekeurd, heeft ADO langer de tijd om het vege lijf definitief te redden en eventueel met City Football Group of ACA Investments in zee te gaan als opvolger van het Chinese United Vansen als grootaandeelhouder.