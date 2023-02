ADO Den Haag te sterk voor NAC, rode kaart Verheydt domper op feestvreugde

Voorbeschouwing Mist FC Eindhoven in Dordrecht naast de man in ‘absolute topvorm’ ook zijn topscorer? ‘Het was puur ongelukkig’

Met de vertrouwensboost na Heracles Almelo (1-0 zege) nog voelbaar, reist FC Eindhoven vrijdag af naar laagvlieger FC Dordrecht. Trainer Rob Penders moet het stellen zonder de man in ‘absolute topvorm’ en weet op de wedstrijddag zelf pas definitief of ploegtopscorer Evan Rottier wel of niet inzetbaar is.

2 februari