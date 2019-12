ADO Den Haag vanaf komende zomer weer op natuurgras

FC Groningen één duel zonder geschorste Buijs, rood Zeefuik gesepo­neerd

14:48 Trainer Danny Buijs van FC Groningen mag komende donderdag niet op de bank zitten bij het bekerduel met FC Utrecht. De coach is voor één wedstrijd geschorst na zijn rode kaart in het uitduel van afgelopen zaterdag tegen ADO Den Haag. FC Groningen en Buijs hebben het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal geaccepteerd. Assistent-trainer Adrie Poldervaart neemt donderdag de plek in van Buijs.