ADO Den Haag voorlopig zonder doelman Zwinkels

Quiz Wat weet jij nog van de titelduels van PSV?

14:17 Het grote aftellen naar PSV - Ajax is begonnen. In het Philips Stadion staan beide rivalen zondagmiddag om 16.45 uur lijnrecht tegenover elkaar. Wint PSV, dan is de 24ste landstitel van de Eindhovenaren een feit. Maar wat weet jij nog van de eerdere kampioenswedstrijden van PSV? Test je kennis hier.