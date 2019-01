ADO Den Haag wil over anderhalf jaar af van kunstgras

,,Met ingang van het seizoen 2020/2021 gaat ADO Den Haag hoogstwaarschijnlijk weer op echt gras voetballen,” zei Mattijs Manders. ,,De ruimte is schaars in Den Haag, maar we zijn momenteel druk om een plek te vinden om te kunnen trainen.”

De selectie van ADO Den Haag traint nu al jaren in het Cars Jeans Stadion, waar de club sinds de zomer van 2007 haar thuiswedstrijden speelt. In het stadion in Forepark ligt sinds oktober 2013 kunstgras. Dat was omdat de voorbereidingen voor het WK hockey de natuurgrasmat ernstig hadden beschadigd.

Afschaffen

De clubs uit de eredivisie kwamen afgelopen november niet tot een akkoord over het afschaffen van kunstgras. Voetballen op kunstgras wordt in het nieuwe plannen niet verboden, maar wel ontmoedigd. Eredivisieclubs met natuurgras krijgen per seizoen maximaal een bonus van 350.000 euro.

