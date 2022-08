ADO en Dirk Kuyt bezweren flinke crisis met riante zege op Jong Ajax

Na drie nederlagen op rij met een doelsaldo van 1-9 hebben ADO en trainer Dirk Kuyt voor het eerst gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. In het eigen Bingoal Stadion boekten de Hagenaars een ruime zege op Jong Ajax (4-0), waardoor een flinke crisis bij ADO werd bezworen. Joël Zwarts, Xander Severina (2) en Max de Waal zorgden voor de doelpunten.

Het was pas de eerste keer dit seizoen dat ADO Den Haag een duel voor eigen aanhang afwerkte, nadat de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch eerder zonder publiek moest worden gespeeld. De aanwezigheid van de eigen supporters was misschien wel precies wat de Haagse spelers van het vertrouwen voorzag dat de voorbije weken, waarin ADO leek af te stevenen op een crisis, ontbrak. De Haagse club begon in ieder geval furieus aan de wedstrijd.

Al in de tweede minuut kwam de ploeg van Kuyt er via de rechterkant gevaarlijk uit via Denzell Hall, Max de Waal en Xander Severina, die de bal perfect op het hoofd van Joël Zwarts legde. De aanvaller, die deze zomer op huurbasis overkwam van het Duitse Jahn Regensburg, torende boven zijn tegenstander uit en kopte ADO op 1-0. Het was pas de eerste keer dit seizoen dat de Haagse ploeg op voorsprong stond.

Voorteken

Waar Dirk Kuyt zal hebben gehoopt dat de snelle treffer een voorteken was voor een middag waarop hij onbezorgd langs de kant kon zitten, leek dat in de eerste helft ijdele hoop. De behendige Amsterdamse middenvelders en aanvallers drukten de Haagse achterhoede geregeld terug, al bleef het qua kansen redelijk beperkt. Kian Fitz-Jim was met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied, gepakt door ADO-doelman Hugo Wentges, nog het dichtst bij een treffer.

Volledig scherm Dirk Kuyt toont zijn blijdschap. © Pro Shots / Mischa Keemink

Het was aan Severina te danken dat Kuyt tóch met een uitstekend gevoel de rust zal zijn ingegaan. Na een fraaie steekpass van De Waal, die de wedstrijden tegen FC Den Bosch en MVV nog door een blessure moest missen, verdubbelde Severina oog in oog met Jong Ajax-doelman Tom de Graaff vlak voor rust de Haagse voorsprong. Hoewel er in Den Haag gekkere dingen zijn gebeurd, leek ADO zich zo op te mogen maken voor zijn eerste zege van het seizoen.

Severina

De Waal zette die gedachte drie minuten na rust kracht bij, toen hij er na een prima tegenstoot op aangeven van Zwarts 3-0 van maakte. En toen moest het hoogtepunt van de middag, de 4-0 van Severina, nog komen. De 21-jarige aanvaller, die een plaag was voor de Amsterdamse defensie, krulde de bal vanaf de zijkant van het strafschopgebied fraai de kruising in.

ADO speelde de wedstrijd daarna uit, zonder echt groots te spelen. Maar het zal Kuyt, die dankzij de zege op Jong Ajax met ADO eindelijk van de hatelijke nul af is, weinig hebben uitgemaakt. Zijn ploeg kan vrijdag immers met vertrouwen naar Tilburg afreizen, als Willem II de tegenstander is.