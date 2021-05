ADO en Heerenveen akkoord: Van Ewijk voor bijna zes ton naar Friesland

Milan van Ewijk is volgend seizoen definitief speler van SC Heerenveen. De club uit Friesland en ADO Den Haag zijn het uiteindelijk eens geworden over een transfersom van bijna 600.000 euro en een doorverkooppercentage van twintig procent. De deal zorgt er bovendien voor dat ADO voorlopig uit de financiële problemen is.

Door Marijn Abbenhuijs



De overstap van Van Ewijk naar Heerenveen hing al een tijdje in de lucht. De rechtsback was persoonlijk al akkoord met de huidige nummer elf van de eredivisie. De 20-jarige Van Ewijk tekent er een contract voor vier seizoenen. Toch duurde het na zijn persoonlijke akkoord met de club nog eventjes voordat de deal helemaal beklonken was. Heerenveen bood zo’n twee weken geleden 500.000 euro en een doorverkooppercentage van twintig procent. ADO wilde aanvankelijk 750.000 euro hebben voor de verdediger, die in Den Haag nog een contract had tot de zomer van 2022.

Nu Heerenveen het bod nog iets verhoogd heeft, is de transfer helemaal rond. Het geld uit Friesland heeft ADO bovendien voorlopig uit de financiële problemen gehaald. Het zorgt ervoor dat de salarissen van mei betaald kunnen worden en er weer wat meer ademruimte is in het overnameproces.

Hoogtepunt

Dat Van Ewijk de stap naar Heerenveen maakt, is voor de jonge verdediger een hoogtepunt na twee bewogen seizoenen in Haagse dienst. Hij kwam in de zomer van 2019 over van de amateurs van Excelsior Maassluis en werd tegen alle verwachtingen in meteen een vaste waarde in de ploeg van toenmalig trainer Fons Groenendijk. In zijn eerste halfjaar in de eredivisie kwam hij tot twaalf competitiewedstrijden.

Op Groenendijks opvolger Alan Pardew maakte Van Ewijk minder indruk, waarna hij werd verhuurd aan SC Cambuur. Dit seizoen miste de rechter vleugelverdediger echter geen enkele wedstrijd en bleef hij persoonlijk overeind tijdens de zware periodes die ADO de afgelopen maanden had.

Volledig scherm Milan van Ewijk. © Pro Shots / Toin Damen