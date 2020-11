ADO hoopt na oorwassing tegen Sparta op eerherstel tegen Heerenveen

2005, 2006 en 2008 Maduro zag Maradona drie keer, maar ging niet op de foto: ‘Achteraf enorm zonde’

26 november Hedwiges Maduro was tijdens zijn carrière drie keer in hetzelfde stadion als Diego Maradona, maar ging nooit met de Argentijnse legende op de foto. ,,Als jonge speler wil je koel blijven, maar achteraf had ik gewoon alle schaamte opzij moeten zetten en voor die foto moeten gaan.”