ADO-spits Verheydt voorkomt bekerstunt Gemert, PEC Zwolle werkt tegen MVV aan vertrouwen

VV Gemert kwam vanavond in de 38ste minuut op voorsprong in het lege Cars Jeans Stadion. De 23-jarige middenvelder Willem den Dekker haalde vanuit een lastige hoek prachtig uit, nadat zijn voorzet in eerste instantie nog werd weggewerkt door ADO-verdediger Tyrese Asante. Gemert hoopte daarna met een voorsprong de kleedkamer in te gaan, maar in de 44ste minuut maakte Eljero Elia gelijk namens ADO na een foutje van Gemert-keeper Stefan Tielemans. In de rust kwamen Thomas Verheydt, Ricardo Kishna en Cain Seedorf in het veld bij ADO, waar coach Ruud Brood en assistent Edwin Grunholz uit voorzorg in quarantaine zaten. Giovanni Franken nam daardoor de coaching voor zijn rekening.

Willem den Dekker maakte in de 63ste minuut, na slap verdedigen bij ADO, zijn tweede goal van de avond. Gemert gaf de voorsprong echter opnieuw snel weg, want rechtsback Cain Seedorf schoot met links de 2-2 in de verre hoek na 67 minuten. Door goals van spits Verheydt, in de 76ste en 80ste minuut, won ADO uiteindelijk met 4-2. Vooral de tweede treffer van Verheydt, die ook al veertien scoorde in de competitie, was fraai.

VV Gemert (derde in Derde Divisie zondag) speelde op 14 november de laatste wedstrijd, maar mocht de afgelopen weken wel 's avonds door blijven trainen. Net als de zeven andere amateurclubs die nog in de beker zitten kreeg het eerste elftal van Gemert vrijstelling om na 17.00 uur nog te sporten, waar dat bij alle andere amateurclubs niet mag vanwege de avondlockdown. Dat zal nog tot vrijdag 14 januari het geval blijven, zo werd vanavond bekend. De clubs uit de Tweede- en Derde Divisie hadden gehoopt op 15 januari de competitie weer te kunnen hervatten, de andere clubs een week later.

PEC Zwolle plaatste zich overtuigend voor de derde ronde van de beker. De hekkensluiter van de eredivisie won met 4-0 van MVV Maastricht, dat twaalfde staat in de Keuken Kampioen Divisie. Siemen Voet en Rav van den Berg scoorden in de eerste twintig minuten uit een hoekschop van Luka Adzic. In de 62ste maakte de Servische aanvaller zelf de 3-0 en in de 70ste minuut zorgde de Montenegrijnse spits Slobodan Tedic voor de 4-0 eindstand.

Volledig scherm Ryan Koolwijk in actie namens PEC Zwolle tegen MVV. © Pro Shots / Niels Boersema