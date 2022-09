ADO-supporters halen op trainingscomplex verhaal bij Dirk Kuyt na slechte start: ‘Moet niet te vaak gebeuren’

ADO Den Haag beleeft een dramatische seizoensstart. De ploeg van Dirk Kuyt werd in de eerste competitiewedstrijd compleet zoekgespeeld door Heracles (4-0) en verloor van de vijf duels die daarna volgden nog drie keer. De Haagse ploeg staat daardoor na zes wedstrijden op de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.



Vrijdag kwam ADO tegen Jong AZ niet verder dan een 2-2 gelijkspel door een late gelijkmaker van Amar Catic, waarna spits Thomas Verheydt in de blessuretijd zelfs nog een kans op de 3-2 kreeg. Maandagavond komt ADO Den Haag opnieuw in actie, dan uit bij Jong FC Utrecht. Komende vrijdag wacht voor ADO de uitwedstrijd bij koploper PEC Zwolle, dat al twaalf punten meer heeft.

Volledig scherm Dirk Kuyt in gesprek met het groepje supporters van ADO Den Haag. © AD

Rustig verlopen

De supporters zijn ontevreden en wilden daarom in gesprek met Dirk Kuyt. De hoofdtrainer van ADO stemde in, het gesprek verliep vervolgens rustig. Na het gesprek vertrokken de supporters weer van het trainingscomplex, waar zondag ook politie aanwezig was. Algemeen directeur Edwin Reijntjes vertelt te begrijpen dat ‘de supporters een statement willen maken’.

,,Het moet niet te vaak gebeuren, maar ik kan me wel indenken dat de supporters dit doen. Als je goed speelt en je verliest ongelukkig, dan is het nog anders. Maar er wordt ook gewoon niet goed gespeeld. Dat zien de supporters gewoon graag anders”, aldus Reijntjes.

De algemeen directeur benadrukt dat de positie van Kuyt nog niet onder druk staat, al worden er van de Katwijker de komende periode wel resultaten verwacht. Reijntjes: ,,Dat weet Dirk zelf ook. Als het in het voetbal te lang duurt, kunnen daar consequenties aan zitten. Maar ik heb er nog altijd vertrouwen in dat het goedkomt. Als we van Jong FC Utrecht (maandagavond, red.) en PEC Zwolle winnen, kan de wereld er meteen weer heel anders voor staan.”

Volledig scherm Een supportersgroep van ADO Den Haag heeft zich zondagmiddag verzameld bij Sportpark Prinses Irene aan de Schaapweg in Rijswijk om in gesprek te gaan met hoofdtrainer Dirk Kuyt. © District8

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.