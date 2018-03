ADO wil door met Meijers en Beugelsdijk

,,Ik heb het gevoel dat zij openstaan voor een langer verblijf in Den Haag. Met Aaron heb ik het zelfs voorzichtig al gehad over de periode na zijn loopbaan. Dat geeft aan dat het gevoel goed is'', aldus Jeffrey van As, manager voetbalzaken van ADO Den Haag.



Over de toekomst van andere spelers met een aflopend contract is minder duidelijkheid. Met Edouard Duplan, Trevor David en doelman Tim Coremans wordt binnenkort verder gesproken om te kijken of zij verder kunnen bij ADO. Datzelfde geldt voor de geblesseerde Ricardo Kishna.