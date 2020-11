Adriaan Visser vertrekt komende zomer als voorzitter van PEC Zwolle

Cairoli wint na tweede plaatsen GP van Trentino

1 november Antonio Cairoli heeft de Grote Prijs van Trentino gewonnen. Op het circuit van Pietramurata in Italië eindigde de geroutineerde Italiaan twee keer als tweede en pakte daarmee de eindzege voor Tim Gajser. Het is zijn 92ste zege in een grand prix.