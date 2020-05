Advocaat gaat conditie bij Feyenoord weer opvijzelen

VideoFeyenoord gaat de maand mei benutten om de spelers op een goed conditioneel niveau de vakantie in te laten gaan. Trainer Dick Advocaat roept zijn manschappen vandaag weer voor het eerst bij elkaar nadat hij ze voor het laatst op 13 maart op het veld had zien staan.

Door Mikos Gouka

Advocaat zal veel in handen leggen van fysieke trainer Rick Cost, die in de korte tijd dat hij bij het eerste elftal zit veel indruk heeft gemaakt in Rotterdam. Cost zal met inachtneming van de strenge regels van het RIVM de ongetwijfeld minder geworden conditie weer opvijzelen op 1908.

In juni zal Advocaat zijn spelers vrijaf geven om vervolgens een maand later de voorbereiding op het nieuwe seizoen met een lange voorbereiding te hervatten. Advocaat werk deze maand uiteraard nog met de spelersgroep van dit seizoen. Dus met spelers als Renato Tapia, Edgar Ié, Rick Karsdorp en Oguzhan Ozyakup, jongens die als alles normaal verloopt zullen vertrekken bij de club.



Advocaat weet dat Crysencio Summerville (ADO), Wouter Burger (Excelsior), Bart Nieuwkoop (Willem II) straks weer bij hem aansluiten na een verhuurperiode. De basisspelers Leroy Fer en Eric Botteghin hebben een aflopend contract en zijn in onderhandeling met de club over een langer verblijf bij Feyenoord.

En de Rotterdammers willen nog altijd de transfervrije Bryan Linssen van Vitesse aan de selectie toevoegen. Voor de aanvaller zijn meer clubs in de markt, maar in deze verwarrende tijden zou een langer verblijf van hem in de eredivisie een reële optie zijn.