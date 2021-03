Advocaat goed gehumeurd: ‘Als je verliest, is dit een vervelend vak’

Feyenoord had de voorgaande vier duels niet gewonnen. Na de bekeruitschakeling door SC Heerenveen pakte Feyenoord in drie competitieduels slechts twee punten. ,,Je moet ook niet denken dat Feyenoord, of zelfs Ajax, zomaar wint bij clubs als FC Twente en FC Groningen”, aldus Advocaat.

De coach vervolgde: ,,Ajax verloor gewoon bij Groningen. Wij hebben vier uitwedstrijden achter elkaar gespeeld. Daarvan verloren we er twee, met de beker er bij. Als je verliest, is dit een heel vervelend vak. Na een zege ben ik in een veel betere bui. Gelukkig heb ik veel gewonnen, anders had ik het niet zo lang volgehouden in mijn carrière.”