Advocaat heeft oplossing voor finale tegen FC Utrecht: ‘Gewoon paar uurtjes eerder spelen’

Feyenoord plaatste zich woensdagavond voor de finale van de play-offs om een plaats in de tweede voorronde van de Conference League, de derde clubcompetitie van de UEFA. De club was veel te sterk voor Sparta (2-0). FC Utrecht knokte zich met een nipte zege op FC Groningen (1-0) naar de eindstrijd.

De reglementen van de KNVB zijn duidelijk. Feyenoord mag FC Utrecht zaterdagavond in De Kuip ontvangen, omdat het hoger is geëindigd in de eredivisie. Maar burgemeester Aboutaleb wil niet dat de ploeg van trainer Advocaat zaterdag in Rotterdam voetbalt. Dat heeft alles te maken met de finale van het Songfestival in Ahoy.

Feyenoord mag van hem wel op zondag tegen FC Utrecht spelen. Maar volgens de reglementen van de KNVB hoeft de club uit de Domstad daar niet mee akkoord te gaan. En bij FC Utrecht zijn ze nog niet vergeten hoe de KNVB het vorige seizoen voortijdig heeft afgesloten vanwege corona. De bekerfinale tegen Feyenoord werd nooit afgewerkt en FC Utrecht greep ook naast Europees voetbal omdat het met een wedstrijd minder gespeeld 3 punten minder had dan Willem II. Het doelsaldo van FC Utrecht was wel beter dan dat van de formatie uit Tilburg.

Quote Ik snap wel dat FC Utrecht zich zo opstelt en de regels wil hanteren. Maar het lijkt ook soms wel of ze die bekerfina­le van vorig seizoen tegen ons zomaar even hadden gewonnen Dick Advocaat

,,Ach, ik snap wel dat FC Utrecht zich zo opstelt en de regels wil hanteren “, zei Advocaat. ,,Maar het lijkt ook soms wel of ze die bekerfinale van vorig seizoen tegen ons zomaar even hadden gewonnen. Ik hoop dat de KNVB de juiste beslissing neemt. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Ik ben het er mee eens dat het Songfestival belangrijk is, maar Feyenoord is ook belangrijk. Dan kan het duel toch vroeger gespeeld worden? Wat is het probleem?”

Advocaat verwacht dat alle partijen er donderdag wel met elkaar uitkomen. Hij wil niet eens denken aan de mogelijkheid dat hij met een reglementaire nederlaag van 3-0 afscheid van Feyenoord moet nemen. ,,Wat heb ik nu aan ‘als’ en ‘misschien’”, mopperde hij. ,,Laten we afwachten wat er besloten wordt. Ik verwacht van zowel de KNVB als van Aboutaleb dat de juiste beslissing wordt genomen. Dat wij zaterdagmiddag tegen FC Utrecht spelen. In een ander stadion dan De Kuip? Dat lijkt me niet verstandig.”De Feyenoord-coach was tevreden over de eerste helft. ,,Na de rust was het wat minder. In de eerste helft heb ik geen slechte speler gezien. Sparta was ook moeilijk, FC Utrecht is een lastige ploeg.’’

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie