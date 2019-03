Advocaat hekelt kunstgras in Almelo: ‘Voetballen doe je op gras’

Door Tim Reedijk Met als grote kanttekening dat kunstgras voor de jeugd volgens de trainer wél ideaal is. ,,Dat is een ander verhaal. De jeugd moet ook bij slecht weer kunnen spelen. Toen ik jong was, stond je te bidden dat het niet ging regenen en de velden goed waren. Nu kun je bijna altijd spelen en dat vind ik zonder meer een pre. Voor jonge voetballers is het goed, maar op topniveau niet”, aldus Advocaat, die pleit voor alleen maar gras- en hybridevelden in de eredivisie. ,,Ik heb liever dat het kunstgras weggaat. Voetballen doe je op gras.” Toch zal Advocaat het er morgen mee moeten doen, uit bij directe concurrent Heracles Almelo dat met twee punten meer een plek hoger (zesde) staat dan FC Utrecht. Grotendeels vanwege het thuisvoordeel, denkt ‘De Kleine Generaal’. ,,Thuis hebben ze er acht gewonnen en drie verloren, ze hebben voordeel vanwege het kunstgras. Dit wordt een heel belangrijke wedstrijd of je erbij blijft of er voorbij gaat.”

Twijfelgevallen

FC Utrecht trainde de laatste drie dagen deze week op kunstgras om optimaal voorbereid naar Almelo af te reizen. Dat doet de club overigens met een fitte selectie. Alleen de langer blesseerden Cyriel Dessers en Simon Makienok ontbreken. Emil Bergström en Timo Letschert zijn twijfelgevallen, al lijkt het zo goed als zeker dat laatstgenoemde er morgen gewoon bij is. Bovendien kan Advocaat weer beschikken over Riechedly Bazoer (terug van een schorsing) en de van ziekte herstelde Urby Emanuelson.



Het nepgras in Almelo is voor Advocaat overigens geen reden om spelers te passeren. Want hoe houdt de fysiek wisselvallige Jean-Christophe Bahebeck zich bijvoorbeeld op kunstgras? De Fransman is net weer helemaal fit, maar Advocaat – die vindt dat er genoeg aan te merken was op diens spel tegen Excelsior vorige week – zal hem niet vanwege kunstgras passeren. Hetzelfde geldt voor Rico Strieder, die morgen als invaller binnen de lijnen zou kunnen nadat hij vorige zaterdag voor het eerst in tijden weer bij de selectie zat. ,,Als hij fit is, is hij fit”, vindt Advocaat. ,,Dan gaat het niet om normaal- of kunstgras. Als de medische staf hem fit heeft verklaard, moet hij overal op kunnen spelen.”