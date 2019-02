Advocaat: Ik zit op de bank over iedereen te mopperen, ook over die keeper

Van Bronck­horst kan het verschil tussen Feyenoord uit en thuis niet verklaren

14:45 Giovanni van Bronckhorst weet het ook. Het verschil tussen Feyenoord op vreemde bodem of thuis in de Kuip, het is gigantisch. Niet alleen qua veldspel, zeker ook qua punten. Met twee uitwedstrijden voor de boeg, tegen FC Groningen en PSV, moet eindelijk worden afgerekend met het feit dat de ploeg buiten Rotterdam-Zuid niet meer is dan een subtopper.