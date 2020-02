Advocaat in voetsporen Happel, Willem II op koers voor clubrecord

Heracles Almelo – Fortuna Sittard (vrijdag 20.00 uur)

• Heracles won slechts één van zijn voorgaande vijf eredivisie-duels met Fortuna Sittard (W1-G2-V3), een 6-0 thuisoverwinning op 16 februari 2019.

• Heracles heeft zijn laatste zes duels niet gewonnen. De laatste keer dat Heracles minimaal zes competitiewedstrijden op rij niet won was in april-augustus 2019 (zeven duels).

• Fortuna heeft zijn laatste negentien uitduels niet gewonnen. De laatste uitzege dateert van 16 december 2018 toen de Limburgers in de Kuip met 0-2 wonnen van Feyenoord.

• Heracles en PEC Zwolle zijn de enige twee ploegen die dit seizoen nog geen strafschop kregen. Fortuna kreeg er zes tegen dit seizoen, alleen Sparta (7) kreeg er meer tegen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna. © AD Volledig scherm Opstelling Heracles. © AD

FC Groningen – Vitesse (zaterdag 18.30 uur)

• FC Groningen verloor in de eredivisie slechts één van zijn laatste zes thuisduels met Vitesse (W3-G2-V1), een 0-3 nederlaag op 20 maart.

• Alleen AZ (14) hield dit seizoen vaker de nul dan FC Groningen (8).

• Doelman Sergio Padt miste sinds de start van het seizoen 2015/2016 als enige speler geen minuut in de eredivisie (157 complete speelronden).

• Vitesse is ongeslagen in de eredivisie sinds het vertrek van trainer Leonid Slutsky (W3-G3-V0). In deze zes wedstrijden kreeg Vitesse slechts twee tegendoelpunten.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © AD

Heerenveen – VVV (zaterdag 19.45 uur)

• Heerenveen verloor in de eredivisie thuis nog nooit van VVV (W4-G4-V0).

• Heerenveen scoorde telkens in hun laatste zeventien duels. Dit is de langste reeks sinds augustus 2011-februari 2012 (23, clubrecord).

• VVV is in 2020 ongeslagen gebleven in de eerste drie duels (W1-G2-V0). De enige keer dat VVV ongeslagen bleef in de eerste vier competitiewedstrijden van een kalenderjaar was 63 jaar geleden in 1957 (W3-G1-V0).

• VVV verzamelde in de acht duels sinds het vertrek van trainer Robert Maaskant elf punten (W3-G2-V3). In de dertien wedstrijden voor de trainerswissel pakten de Limburgers in totaal 9 punten (W3-G0-V10).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling VVV. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © AD

PSV – Willem II (zaterdag 19.45 uur)

• PSV is in de eredivisie liefst 30 thuisduels met Willem II ongeslagen (W28-G2-V0). De laatste thuisnederlaag tegen de Tilburgers dateert van 3 september 1983 (1-2).

• PSV bleef voor het eerst sinds 1970 zonder overwinning in de eerste drie wedstrijden van 2020. De laatste keer dat PSV de eerste vier duels van een kalenderjaar niet won was in 1968 (reeks van 6).

• Denzel Dumfries maakte de laatste 2 doelpunten van PSV en is met 5 goals de meest scorende verdediger van dit seizoen.

• Willem II (W6-G3-V0) is voor het eerst sinds 1999 minimaal negen competitiewedstrijden op rij ongeslagen. Destijds zetten de Tilburgers onder Co Adriaanse zelfs het clubrecord neer van veertien opeenvolgende duels zonder nederlaag (W13-G1-V0).

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © AD Volledig scherm . © AD

RKC Waalwijk – PEC Zwolle (zaterdag 20.45 uur)

• RKC won op 1 oktober 2010 voor het laatst thuis van PEC Zwolle in competitieverband. De Waalwijkers wonnen die dag in de eerste divisie met 3-1.

• RKC staat na 21 duels op elf punten en behoort daarmee tot de vier slechtst presterende ‘promovendi’ deze eeuw (gerekend na 21 duels).

• PEC Zwolle hield in de laatste 2 duels de nul, nadat dit geen enkele keer lukte in de eerste 19 duels dit seizoen.

• PEC is samen met Heracles de enige ploeg die dit seizoen nog geen penalty heeft gekregen. PEC kreeg op 3 februari 2019 tegen FC Utrecht (4-3 thuiszege) voor het laatst een penalty en deze werd benut door Mike van Duinen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © AD

FC Utrecht – Ajax (zondag 12.15 uur)

• FC Utrecht en Ajax staan voor de 100ste keer tegenover elkaar. Van de voorgaande 99 ontmoetingen wonnen de Amsterdammers er 61. FC Utrecht was 19 keer de sterkste en 19 keer eindigde de confrontatie onbeslist.

• FC Utrecht won slechts twee van zijn laatste vijftien competitiewedstrijden tegen Ajax (W2-G6-V7), beide keren was Erik ten Hag de trainer van de Utrechters.

• FC Utrecht en AZ (beide zestien) maakten dit seizoen de meeste doelpunten uit standaardsituaties. Ajax daarentegen kreeg dit seizoen drie goals tegen uit vrije trappen en corners, het minste van alle clubs dit seizoen.

• Ajax kan voor het eerst sinds oktober-november 2005 drie uitwedstrijden op rij verliezen in de eredivisie. Het derde duel in die reeks was een 1-0 nederlaag bij FC Utrecht.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Ajax. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © AD

Sparta – ADO Den Haag (zondag 14.30 uur)

• Eerder dit seizoen versloeg Sparta ADO met 1-2. Sparta won in 2006/2007 voor het laatst in één seizoen beide eredivisie-duels met ADO.

• Sparta is ongeslagen in zijn laatste vijf thuisduels in de Eredivisie (W2-G3). De laatste keer dat Sparta in zes opeenvolgende thuisduels geen nederlaag leed in de eredivisie was tussen augustus en november 2016 (zes).

• ADO heeft de laatste vier uitduels in de Eredivisie allemaal verloren. De laatste keer dat de club minimaal vijf uitduels op rij verloor in de eredivisie was tussen november 2016 en februari 2017 (zes).

• Henk Fraser stond 80 wedstrijden aan het roer bij ADO Den Haag in de Eredivisie. Huidig ADO-aanvoerder Aaron Meijers kwam in 75 van die wedstrijden in actie, het meest van alle spelers.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling ADO. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © AD

AZ – Feyenoord (zondag 14.30 uur)

• AZ won in de eredivisie slechts één van zijn laatste zeven thuisduels met Feyenoord (W1-G2-V4), een 4-2 overwinning op 24 januari 2016.

• AZ kan voor de derde keer ooit zestien van zijn eerste 22 duels winnen. De 2 vorige seizoenen waarin dat gebeurde werd AZ kampioen, in 1980/1981 (W22-G1-V0) en in 2008/2009 (W18-G2-V2).

• Geen ploeg verzamelde sinds de komst van Advocaat in de Kuip meer punten dan Feyenoord (26). AZ volgt met 24 punten in deze periode.

• Advocaat (W8-G2-V0) kan de eerste trainer worden sinds Ernst Happel in 1969 (W10-G1-V0) die ongeslagen blijft in zijn eerste elf duels als coach van Feyenoord.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © AD

FC Emmen – FC Twente (zondag 16.45 uur)

• FC Emmen en FC Twente staan voor het eerst in Drenthe tegenover elkaar in competitieverband. Eerder dit seizoen won de Enschede club thuis met 4-1.

• FC Emmen verloor geen van zijn laatste zeven thuiswedstrijden (W5-G2-V0), de langste ongeslagen thuisreeks voor de club op het hoogste niveau.

• Emmen pakte 20 van zijn 22 punten in thuisduels dit seizoen (91%). Geen enkel ander team is dit seizoen zo afhankelijk van zijn resultaten in thuiswedstrijden.

• FC Twente won geen van zijn laatste zeven uitduels (W0-G2-V5). De club was ongeslagen in zijn eerste drie uitwedstrijden dit seizoen (W2-G1-V0).