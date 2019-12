Advocaat langer in de Kuip? ‘Feyenoord moet doen wat beste is voor de club’

Door Mikos Gouka



Dick Advocaat wil meteen maar iets rechtzetten. Uit het feit dat de trainer van Feyenoord in zijn lange carrière slechts eenmaal met de KNVB-beker in zijn handen stond, in 1996 met PSV als werkgever, mag niet worden geconcludeerd dat de Hagenaar altijd zijn neus ophaalde voor die prijs. Of dat hij bij clubs werkte waar ‘de Dennenappel’ werd gezien als een inferieure prijs. ,,Helemaal niet zelfs’', zegt Advocaat. ,,Ik wilde die beker graag winnen, maar het ging weleens mis in de finale.’’