Advocaat na slachtpartij: Uiteindelijk ben ik verantwoordelijk

,,De nederlaag doet veel met me, net als de spelersgroep'', zei Advocaat achteraf voor de camera van FOX Sports. ,, Maar uiteindelijk ben ik verantwoordelijk. Het zat tegen, we gaven de goals te makkelijk weg en kregen dan ook een rode kaart tegen. Dat neemt niet weg dat Vitesse op alle fronten beter was.''

,,Het elftal was er vandaag niet. We hebben verloren, heel slecht. We gaan er morgen over praten. Woensdag is er een kans om dit weer recht te zetten.''

Uiteraard kreeg Advocaat ook vragen over de rode kaart van Michiel Kramer. ,,Ik zag twee dingen: ik zag wat Büttner deed en wat Kramer deed. Wat Michiel deed was niet goed, maar ook Büttner ging in de fout. Ik bespreek dit morgen met hem en het bestuur. Daarna leven we toe naar woensdag, vandaag lieten we ons wel heel gewillig naar de slachtbank leiden'', besluit Advocaat.