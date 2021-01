Advocaat niet met vijf man achterin tegen Ajax: ‘Moeten niet alleen naar achteren’

Door Mikos Gouka



Ze gaan bij Feyenoord kiezen voor een zeer compacte speelwijze. ,,Gegroepeerd, vanaf de kop van de cirkel’', zegt Advocaat. De Hagenaar heeft vervolgens pure snelheid nodig om, eenmaal in balbezit, achter de laatste linie van Ajax te komen. Binnen zijn selectie heeft Advocaat dan eigenlijk maar twee serieuze opties, omdat de snelste Feyenoorder Christian Conteh vooralsnog alleen maar revalideerde of terugkeerde na nieuw blessureleed.

Luis Sinisterra en Ridgeciano Haps zijn de spelers die Feyenoord van diepgang moeten voorzien. ,,Maar bij die spelers moet ik opletten hoe lang ze kunnen spelen’', zegt Advocaat. ,,Ze zijn terug na lange afwezigheid en dan wordt precies bekeken hoe lang ze kunnen spelen. Daar heb ik toch vaak mee te maken. Zo sluit Orkun Kökçü weer aan, maar wel in de wetenschap dat hij eventueel een kwartiertje kan invallen.’'



Los van tactiek, speelwijze of de poppetjes wil Advocaat vooral zien of Feyenoord er in de Johan Cruijff Arena een echte wedstrijd van kan maken. De laatste overwinning dateert alweer van vijftien jaar geleden, dus niemand in de Kuip zal een driepunter eisen van Advocaat. Maar met slechts drie tegentreffers in de laatste acht wedstrijden, weet Feyenoord hoe het de boel achterin dicht kan houden. ,,Het heeft alles te maken met de manier waarop we het veld op gaan’', zegt Advocaat. ,,Niet alleen maar denken we moeten naar achteren. We moeten als we de bal hebben dreiging hebben naar de goal van de tegenstander. Het is een lastige wedstrijd, maar ook een leuke. Ook voor een speler is het geweldig om te laten zien wat je kan: als team en als individu.’'

De strijd om de landstitel, daar praat Advocaat niet over. De coach geeft aan dat zondagavond pas de helft van de competitie is afgewerkt. ,,En de laatste wedstrijd tegen PEC was helemaal niet zo geweldig. Weet je wat het is? Voor de winterstop verloren we van Vitesse en toen las ik overal dat Feyenoord was afgeschreven. Maar nu zitten we er weer bij. Dat is knap van die groep. Maar voor ons is het duidelijk: we willen Europees voetbal halen en kijken uiteraard naar het bekertoernooi. We moeten helemaal nog niet gaan dromen.’'

Steven Berghuis is het met zijn trainer eens. De aanvoerder vertelde sowieso niet te zullen vertrekken deze maand. ,,Ik kijk in deze fase niet zoveel naar de ranglijst. Ajax uit is lastig. De wedstrijden die ik speelde in Amsterdam hadden allemaal een eigen verhaal. Tweemaal kregen we rood en eenmaal was er een heel snelle achterstand.’’

