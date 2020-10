Advocaat: ‘Nu heeft iedereen het over corona bij Berghuis, dat schiet niet op’

Door Mikos Gouka

Nog even over die uitspraak. Een ‘corona-achtig’ probleem. Wat is dat eigenlijk precies?

Advocaat: ,,Er werd gevraagd naar het spel van Berghuis. Hij heeft deze zomer twee dagen in het ziekenhuis gelegen. Ik noemde het een corona-achtig iets, waar we eerder spraken over een longinfectie. Het is gewoon een lastig onderwerp.’'

Om de privacy-redenen?

,,Een probleem met de longen wordt sinds maart vaak gerelateerd aan corona. Feit is dat Steven een lastige zomer heeft gehad, hij heeft twee dagen in het ziekenhuis gelegen en het duurde even voor hij terug was op het veld. Dat heeft gewoon impact gehad op die jongen. Dat wilde ik zeggen, niet of hij corona heeft gehad of niet.’'

Omdat het een onderwerp is waar spelers zelf over moeten vertellen en niet de trainer?

,,Dat is wel zoals het hoort. Maar daar ging het dit keer echt niet over. Ik vond niet de juiste term en dat gaat dan weer een eigen leven leiden. Daar schiet niemand iets mee op. Ik gaf aan dat Berghuis de laatste drie wedstrijden niet heeft laten zien wat hij in huis heeft. Maar een oorzaak is zijn lastige zomer. Nu gaat het puur om het woord ‘corona-achtig’ en daar heeft niemand iets aan. Die jongen is ziek geweest, we zijn blij dat hij er weer is. Het heeft allemaal impact gehad.’’

Arbitrage besmet

Bij het arbitragekorps dat de wedstrijd tussen Feyenoord en Wolfsberger zou leiden heeft corona in ieder geval toegeslagen. De UEFA heeft de scheidsrechter en zijn twee assistenten van de wedstrijd gehaald. De Oekraïense scheidsrechter Mykola Balakin en zijn assistenten Andrii Skrypka en Semen Shlonchak bleken een positieve coronatest te hebben afgelegd. Een Servisch trio wordt snel naar Rotterdam gehaald om de wedstrijd in de Europa League te leiden.