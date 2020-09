Advocaat oudste eredivisietrainer ooit, Robben kan record El Hamdaoui verbeteren

SC Heerenveen - Willem II (zaterdag 18:45 uur)

• SC Heerenveen bleef ongeslagen in zijn laatste 5 openingswedstrijden van een eredivisieseizoen (W3-G2-V0). De laatste nederlaag van Heerenveen in de eerste eredivisiespeelronde dateert van 9 augustus 2014 (1-2 tegen FC Dordrecht).

• SC Heerenveen scoorde in elk van zijn laatste 22 eredivisieduels minimaal 1 keer. De enige keer dat de Friezen vaker op rij scoorden, was tussen augustus 2011 en februari 2012 (23 duels).

• Vangelis Pavlidis was in het afgebroken vorige seizoen topscorer van Willem II in de Eredivisie met 11 goals. De laatste Griekse speler met meer dan 11 eredivisiegoals in een seizoen was Nikos Machlas (12) namens Ajax in het seizoen 2001/2002.

Volledig scherm De verwachte opstelling van Willem II. © AD Volledig scherm De verwachte opstelling van SC Heerenveen. © AD

PEC Zwolle - Feyenoord (zaterdag 20:00 uur)

• PEC Zwolle speelt zijn thuiswedstrijden vanaf dit seizoen weer op echt gras. De Zwollenaren verruilden het echte gras in 2007 in voor kunstgras. De laatste thuiswedstrijd in de eredivisie van Zwolle op echt gras dateert van 9 mei 2004 tegen Willem II (0-0). De laatste Zwolle-speler die op echt gras een thuisdoelpunt maakte in de Eredivisie, was Bert Zuurman op 17 april 2004 tegen SC Heerenveen (1-0 winst).

• In geen eredivisiestadion werd vorig seizoen zo vaak gescoord als in het stadion van PEC Zwolle (58 doelpunten, gemiddeld 4,8 per duel).

• Dick Advocaat wordt met een leeftijd van 72 jaar en 351 dagen de oudste trainer ooit in de eredivisie. Het record is nu nog in handen van Foppe de Haan, die 72 jaar en 317 dagen oud was toen hij als trainer van SC Heerenveen op de bank zat uit bij ADO Den Haag op 8 mei 2016.

Volledig scherm De verwachte opstelling van Feyenoord. © AD Volledig scherm De verwachte opstelling van PEC Zwolle. © AD

FC Twente - Fortuna Sittard (zaterdag 21:00 uur)

• Lazaros Lamprou kan zijn debuut namens FC Twente in de Eredivisie maken. In seizoen 2018/2019 speelde Lamprou 24 eredivisieduels namens Fortuna Sittard (7 goals).

• Ron Jans zit voor de 469e keer als coach op de bank van een eredivisieduel en evenaart daarmee Kees Rijvers (469) op plek 5 van de eeuwige ranglijst.

• Ben Rienstra kwam in de eredivisie eerder uit voor AZ, Heracles, PEC Zwolle, Willem II en sc Heerenveen. Van alle huidige eredivisiespelers kwam alleen Erik Falkenburg (7) voor meer dan 6 clubs uit.

Volledig scherm De verwachte opstelling van FC Twente. © AD

Volledig scherm De verwachte opstelling van Fortuna Sittard. © AD

FC Emmen - VVV Venlo (zondag 12:15 uur)

• Vorig seizoen strandde Emmen op 32 punten in de eredivisie. 91% van dat puntentotaal werd thuis behaald, het grootste thuisaandeel in de eredivisie, voor Fortuna (85%), RKC en Sparta (beiden 73%).

• Dick Lukkien begint aan zijn 3e eredivisieseizoen met Emmen en is de langstzittende trainer van alle eredivisieclubs. Zijn debuut als trainer van Emmen was een 1-1 gelijkspel tegen Jong Ajax op 8 augustus. Emmen speelde toen nog in de Keuken Kampioen Divisie.

• Chris Kum viert zijn 35e verjaardag op de dag van de wedstrijd. Kum is ongeslagen in de eredivisie op zijn verjaardag, eerder won hij op 13 september 2008 met ADO van AZ (3-0), en op 13 september 2015 zat hij op de bank toen FC Utrecht won van Vitesse (2-1). Nog niet eerder scoorde een VVV speler op zijn verjaardag.

Volledig scherm De verwachte opstelling van FC Emmen. © AD

Volledig scherm De verwachte opstelling van VVV-Venlo. © AD

Heracles Almelo - ADO Den Haag (zondag 14:30 uur)

• De vertrokken Cyriel Dessers (15) en Mauro Júnior (6) waren samen verantwoordelijk voor 21 van de 40 eredivisiedoelpunten van Heracles vorig seizoen.

• Vorig seizoen behaalde ADO 7 punten uit 13 uitwedstrijden in de eredivisie (W2-G1-V10). Alleen RKC Waalwijk (4), Fortuna Sittard (4) en FC Emmen (3) hadden een slechter puntentotaal uit uitwedstrijden.

• De laatste Servische trainer in de eredivisie was Nebojsa Gudelj. Hij verloor op 4 oktober 2014 zijn laatste Eredivisie-duel op bezoek bij Heracles met 6-1.

Volledig scherm De verwachte opstelling van Heracles Almelo. © AD

Volledig scherm De verwachte opstelling van ADO Den Haag. © AD

Sparta Rotterdam - Ajax (zondag 14:30 uur)

• Op 3 mei 2009 won Sparta voor het laatst in de eredivisie thuis van Ajax: 4-0. Edouard Duplan, Yuri Rose, Joshua John en Dele Adeleye maakten de goals voor de Rotterdammers. Drie dagen later diende Marco van Basten zijn ontslag in als trainer van Ajax.

• De laatste 2 duels van Sparta in de eredivisie eindigden in 5-1. Op 1 maart won Sparta thuis met 5-1 van Emmen en op 8 maart verloor het 5-1 op bezoek bij Utrecht.

• Erik ten Hag (W99-G26-V35) is nog één overwinning verwijderd van zijn honderdste zege als trainer in de eredivisie.

Volledig scherm De verwachte opstelling van Sparta Rotterdam. © AD

Volledig scherm De verwachte opstelling van Ajax. © AD

FC Groningen - PSV (zondag 16:45 uur)

• Het laatste eredivisiedoelpunt van Robben voor FC Groningen was op 28 april 2002 thuis in het Oosterpark Stadion tegen De Graafschap. Op de dag van het duel met PSV is dat 6713 dagen geleden (18 jaar en 138 dagen). Dit is het langste periode tussen 2 doelpunten van een speler in de eredivisie voor 1 club. Het huidige record staat op naam van Mounir El Hamdaoui namens Excelsior (5725 dagen totaal. 15 jaar en 246 dagen).

• Teamgenoot Tomas Suslov (7 juni 2002) was nog niet geboren op het moment dat Robben zijn laatste eredivisiegoal maakte namens FC Groningen (28 april 2002).

• Sergio Padt kan voor de 50e keer de nul houden voor FC Groningen in de eredivisie. De enige keeper die vaker de nul hield in de eredivisie namens FC Groningen was Patrick Lodewijks (75).

Volledig scherm De verwachte opstelling van FC Groningen. © AD

RKC Waalwijk - Vitesse (zondag 16:45 uur)

• Vurnon Anita kan zijn debuut maken voor RKC in de eredivisie. Vurnon Anita speelde 3 interlands voor Oranje. Hij is de 6e Oranje-international die bij RKC Waalwijk aan de slag gaat, na Cees Schapendonk, André Hoekstra, Marc van Hintum, Martijn Reuser en Romero Castelen.

• Fred Grim debuteerde vorig seizoen als trainer in de eredivisie. Na 26 wedstrijden had zijn team 15 punten uit 26 wedstrijden. Alleen Ruud Brood (12 in 2009/2010) behaalde ooit minder punten na de eerste 26 wedstrijden aan het roer van RKC in de eredivisie. RKC eindigde onderaan de ranglijst en degradeerde, maar onder leiding van Brood keerde de club het jaar daarop meteen terug in de eredivisie.

• Bryan Linssen (14 goals), Tim Matavz (12), Jay-Roy Grot (2) en Vyacheslav Karavaev (1) spelen inmiddels niet meer in Arnhem. Zij waren vorig seizoen goed voor 29 van de 45 doelpunten van Vitesse.

Volledig scherm De verwachte opstelling van Vitesse. © AD