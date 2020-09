Advocaat over ‘laconiek Feyenoord’: ‘Spelers hebben niet de vorm om dit soort ploegen weg te spelen’

Onder Advocaat had Feyenoord alle eredivisieduels in eigen huis gewonnen. Daar kwam zondagmiddag verandering in. ,,Als je zo matig speelt... Deze wedstrijden hadden we vorig jaar ook, maar toen scoorden we nog. De kansen die we daarvoor kregen, hebben we in het hele vorige jaar niet gehad, zo mooi waren die kansen. Dan kan je wel excuses zoeken, maar je moet gewoon die wedstrijd beslissen. Dat weet Steven als de beste", zei Advocaat bij FOX Sports.