Advocaat snapt kritiek op komst Kramer en Bazoer niet: ‘We willen meedoen in play-offs, toch?’

Door Tim Reedijk



Overigens zullen beide spelers morgen tegen Excelsior niet beginnen. Bazoer zit nog een schorsing uit en is bovendien ziek, Kramer is zijn plek in de spits kwijt aan Jean-Christophe Bahebeck. Wél is Advocaat van mening dat FC Utrecht goed gehandeld heeft door Kramer en Bazoer aan te trekken.



Advocaat: ,,Kijk, ik heb twee spitsen die waarschijnlijk tot het einde van het seizoen geblesseerd zijn, Cyriel Dessers en Simon Makienok. Bij Bahebeck weet ik het nog steeds niet. En dan heb je Nick Venema. Die moet je voorzichtig brengen in mijn ogen – daar is niet iedereen het mee eens – maar in mijn ogen. Dat is de reden dat we Kramer halen voor heel weinig geld. En dat geldt ook voor Bazoer. Als je dat soort jongens kan binnenhalen en ziet wat ze laten om hier toch te spelen: waarom zou je daar op tegen zijn? Uiteindelijk wil FC Utrecht ook in de play-offs meedoen, toch?”



Vervelende ploeg

De eerste kluif op weg naar die play-offs is Excelsior morgenavond. ‘Een vervelende ploeg’, vindt Advocaat. ,,Ze hebben individueel heel gevaarlijke spelers. In de voorhoede Mounir El Hamdaoui die nog steeds een uitstekende speler is. En die rechtsbuiten van Tottenham Hotspur die een tweede Salah is, geloof ik. Daar moet je kort op zitten want anders kunnen ze je uitspelen. We moeten scherp beginnen tegen deze jongens en ze niet de ruimte geven. Dat doen zij wel, want ze hebben de meeste goals tegen in de eredivisie.”



Advocaat kan behalve Bazoer ook niet beschikken over de zieke Urby Emanuelson, die juist terugkeerde van een schorsing.