Advocaat straft Letschert en plant extra training in

,,Nee, hij was niet geblesseerd’’, liet Advocaat weten bij FOX Sports. ,,Hij zei dingen in de rust die niet kunnen. Daarom heb ik hem gewisseld.’’ Letschert stond na afloop van de anderhalf uur durende lijdensweg tegen ADO (5-0) ook de pers niet te woord. Aanvoerder Willem Janssen zei dat hetgeen in de rust gebeurde van invloed was op het tweede bedrijf, waarin FC Utrecht nooit enigszins aanspraak maakte op een comeback.



Advocaat heeft na de nederlaag besloten morgen een training in te plannen op de aanvankelijk vrije dag van de selectie. ,,Dit sloeg nergens op’', foeterde de oud-bondscoach. ,,Het was een totale offday. Je kunt verliezen, maar niet op deze manier. Het hele elftal was slap. Met het voetbal viel het misschien nog wel mee, maar qua instelling zaten we absoluut niet in de wedstrijd. We gaven de goals ook heel makkelijk weg. Er was geen enkele scherpte in de duels. Dit is onacceptabel.’’