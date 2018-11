Advocaat verwacht meer van Dessers en verzint ander plan

Tactische omzetting

En dus lijkt Advocaat tegen Vitesse weer een ander strijdplan te hebben. Sowieso moet hij het behalve de ‘vaste geblesseerden’ doen zonder verdedigers Leon Guwara en Emil Bergström die met kwetsuren kampen. ,,We gaan het nu op een andere manier oplossen”, aldus de trainer, die zich nog in nevelen hult over de precieze invulling. Een tactische omzetting naar een systeem waarbij het middenveld wordt versterkt ligt voor de hand. Want in de Gelredome zal Vitesse het spel willen maken. Voor FC Utrecht is het zaak om de ‘winning mood’ vast te houden en bovendien qua speluitvoering stappen te maken. Advocaat: ,,We zijn nog niet goed en we kunnen veel beter. We hebben genoeg kwaliteit in de groep en dat is mijn houvast. Maar ik zie spitsen als een kapstok waar je naartoe kunt spelen. Maar ook het aanspelen naar onze spitsen gaat nog steeds een beetje moeizaam. Continu zijn we aan het analyseren hoe dat komt, maar je moet óók presteren.”



Jean-Christophe Bahebeck, die weer een kleine terugslag heeft gehad en vandaag niet trainde, wordt binnen de club gezien als de speler die het spitsenprobleem zou kunnen oplossen. ,,Bahebeck maakt me nieuwsgierig, je vraagt je toch af of hij hét dan is”, aldus Advocaat. Maar wanneer de Fransman honderd procent wedstrijdfit is, is nog altijd de vraag. En dus lonkt ook winterse versterking. ,,Ik wil wel een gesprek met de grote baas, ja. Je kan wel met argumenten komen om te zeggen: wat willen we met dit elftal? Ik denk dan aan een of twee speler(s).”