Advocaat vond smalle Feyenoord-selectie ‘een beetje onverantwoord’

De Rotterdammers wonnen eerst met 3-1 van Borussia Dortmund en kort daarna met 2-1 van MSV Duisburg. ,,Het waren twee nuttige wedstrijden en winnen van Dortmund, dat natuurlijk een uitstekende selectie heeft, is heel positief. We hebben de eerste 40 minuten echt goed gevoetbald."



Ook al duurden beide vriendschappelijke duels maar één uur, voor Feyenoord was dat een zware opgave. Doordat vijf jeugdspelers vanwege een coronageval in hun spelersgroep uit voorzorg moesten thuisblijven, was de selectie van de Rotterdammers smal. ,,Dat was een beetje onverantwoord, maar we konden niet anders want we hadden al de toezegging gedaan. Maar we wisten niet dat we zonder die vijf jeugdspelers moesten gaan, anders was het wat makkelijker geweest.”