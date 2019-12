Advocaat ziet ook Karsdorp langdurig afhaken

Dick Advocaat pakte er vanmiddag een briefje bij tijdens de persconferentie. Om de geblesseerde spelers van Feyenoord op te kunnen noemen. Rick Karsdorp stond daar al op, maar de rechtsback heeft zoveel last van zijn lies dat hij vandaag is geopereerd. ,,Die is er zeker zes weken uit’’, zegt Advocaat.

Kenneth Vermeer stond weer op het trainingsveld, maar keept zondag in Arnhem zeker niet tegen Vitesse. Ridgeciano Haps is eveneens nog ver verwijderd van een rentree. Sven van Beek, Liam Kelly, Justin Bijlow? Allemaal uitgeschakeld. ,,Edgar Ié traint weer wel’’, zei Advocaat. Misschien dat de Portugees nog voor de winterstop in actie kan komen.

Advocaat moet het er in de belangrijke maand december maar mee doen. Drie pittige competitiewedstrijden tegen Vitesse, PSV en FC Utrecht, al zijn al die clubs niet bepaald in topvorm. En de Europese ontmoeting met Porto en de KNVB-beker confrontatie met Cambuur in Leeuwarden.