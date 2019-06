Afellay keert na acht jaar terug bij PSV

Afellay vertrok in 2011 bij de Eindhovenaren voor een avontuur bij FC Barcelona. ,,Ik heb hier vijftien jaar van mijn leven doorgebracht en de mentaliteit die hier heerst past bij mij. In de voorbije maanden heb ik dat weer ervaren. Het voelt goed om hier weer aan de slag te gaan”, zegt de Utrechter.



De 53-voudig international trainde afgelopen seizoen al mee bij PSV onder 19 onder leiding van trainer Ruud van Nistelrooy en gaat nu spelen onder zijn voormalig ploeggenoot Mark van Bommel. ,,Ibi heeft als speler bepaalde eigenschappen die iedere trainer graag in zijn selectie heeft. En hij brengt een flinke dosis ervaring mee”, vertelt de trainer van PSV. Afellay sluit vandaag nog niet aan bij de eerste training van het nieuwe seizoen. Morgen is hij wel van de partij.



Afellay maakte halverwege het seizoen 2010/2011 de overstap van PSV naar FC Barcelona en werd in 2012 verhuurd aan Schalke. Een jaar later werd de middenvelder opnieuw verhuurd, ditmaal aan het Griekse Olympiakos. De afgelopen jaren kwam Afellay uit voor Stoke City, maar net als in een groot deel van zijn carrière werd hij ook hier geteisterd door blessures.