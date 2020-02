Afgelastingen een legpuzzel-voor-gevorderden: Vind nu nog maar eens een gaatje!

Door Sjoerd Mossou



Vraag het aan Heinrich’. Het zou een reclameslogan kunnen zijn, maar in Zeist is het een veelgebruikte uitspraak, bedoeld voor iedereen die iets wil weten over speeldata, competitieschema’s, speelkalenders, overheidsbeperkingen en UEFA- of FIFA-voorschriften.



Heinrich Welling is bij het grote publiek bekend dankzij de lotingen voor het KNVB-bekertoernooi op ­televisie, in zijn rol als besnorde, droogjes formulerende voetbalambtenaar. Maar bij kwesties zoals die van afgelopen weekeinde, toen AZ - Feyenoord en ­FC Utrecht - Ajax werden afgelast door de dreigende storm Ciara, is Welling achter de schermen een regelrechte sleutelfiguur.