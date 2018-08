Aftellen: Feyenoord heeft onmiskenbaar topkwaliteit, maar kampioen?

Feyenoord

Volledig scherm Robin van Persie viert het winnen van de Johan Cruijff Schaal © Joep Leenen Als voetbal een wetenschap zou zijn geweest, dan hadden de mensen met een glazen bol makkelijke klusjes voorafgaand aan het seizoen. Dan was voorspellen vrij simpel. In dat geval zouden ze Feyenoord onherroepelijk als nummer drie op de ranglijst noteren, pal achter het kapitaalkrachtigere Ajax en PSV. Want, zo leert de ongeschreven regel: normaal gesproken bepaalt de dikte van de clubportemonnee de uiteindelijke klassering.



Normaal gesproken, inderdaad. Vierde Feyenoord ruim een jaar geleden immers geen kampioensfeestje op De Coolsingel? Ook het feit dat de Rotterdammers onder leiding van trainer Giovanni van Bronckhorst elk jaar goed zijn voor tenminste één prijs, dit seizoen in elk geval al de Johan Cruijff Schaal, maakt dat het geloof in een nummer één-klassering voelbaar is in De Kuip.

Wie de selectie bekijkt zal dat begrijpen. Met spelers als Robin van Persie en Steven Berghuis, die elk jaar maar beter lijkt te worden, heeft Feyenoord onmiskenbaar topkwaliteit in huis. Prachtig om te zien is het hoe eerstgenoemde in alle opzichten de baas is van De Kuip. Als voetballer en als mentor van zijn ploeggenoten. Al dekt ‘baas’ misschien niet helemaal de lading. Van Persie is één van hen. Althans, zo voelt de Rotterdammer zichzelf. Maar hij is wel degene die bovengemiddeld vaak het verschil maakt. Zoals het aantrekken van Southampton-speler Jordy Clasie, gelegenheidscaptain voor wanneer Van Persie ontbreekt, eveneens een uitstekende zet is van technisch directeur Martin van Geel.

Volledig scherm Jordy Clasie en doelman Justin Bijlow vieren het feestje na de beslissende penalty © Pim Ras Fotografie

Maar of Feyenoord er nou heel veel sterker op is geworden ten opzichte van afgelopen seizoen, toen het in de winterstop zo ongeveer al uitgeschakeld was voor het kampioenschap? Niet echt. Gelijkwaardig zou je zeggen met Clasie als vervanger van de naar het Arabische Al-Ittihad vertrokken Karim El Ahmadi. Misschien is het daarom wel dat de nieuweling nog niet al te nadrukkelijk een waardeoordeel wil vellen over hoe kansrijk de strijd om de titel is voor zijn nieuwe oude club. Behalve dan dat zijn elftal er ‘vol voor gaat.’

Dat laatste spreekt voor zich uiteraard. Passend bij de status van topclub die Feyenoord heeft. En, wel ja, enig vertrouwen geeft het ontegenzeggelijk dat de Rotterdammers in de strijd om de Johan Cruijff Schaal redelijk gewaagd waren aan het voetballend iets betere PSV. Desondanks lijkt de Eindhovense club, met meer spelers van pure topkwaliteit, een serieuzere kanshebber voor het kampioenschap. Hetzelfde geldt voor Ajax, dat doodleuk tientallen miljoenen kon investeren. Vandaar dat Feyenoord een logische nummer drie is in mei 2019. Nou ja, normaal gesproken.

Fortuna Sittard

Volledig scherm training Fortuna Sittard, met Rene Eijer. © Marcel van Hoorn Het is nog niet zo gek lang geleden dat René Eijer, thans hoofdtrainer van Fortuna Sittard, eens een wedstrijdje bezocht van zijn huidige club. In het stadion viel het hem op hoe rustig het was op de tribunes. Hooguit een enkele fanatiekeling zag hij zitten, ergens verstopt in de zee aan blauwe stoeltjes. Voor Eijer, die voorafgaand aan zijn bezoek jaren in het buitenland had vertoefd, reden om de bestuurskamer binnen te stappen en te vragen of het duel misschien was afgelast. Dat bleek niet het geval.



Hoe anders is de stemming nu, enkele jaren na de waargebeurde anekdote. Fortuna Sittard, dat de voorbije periode zo vaak bijna failliet ging, leeft als nooit te voren. De seizoenkaarten gaan er met dezelfde gretigheid over de toonbank als doorgaans het geval is met de bakken zuurvlees, lekkernij in Zuid-Limburg. Zo’n vijfduizend abonnementen zijn er al verkocht en de kans is groot dat hier nog wel enige honderden bij komen. Dat zegt wat over de verwachtingen en het enthousiasme in Sittard. Jarenlang kwamen -met alle respect natuurlijk – clubs als Helmond Sport en Telstar op bezoek. Dit seizoen zijn Feyenoord, Ajax en over ruim een week PSV de clubs waarmee de ploeg van Eijer de strijd aanbindt.

De coach benadrukt dat de geel/groenen dit seizoen niet in hun schulp zullen kruipen. Durven voetballen en gefaseerd de aanval zoeken; dat is zo’n beetje de strategie. En, wel ja, wie weet zit er nu en dan wel een stuntje in voor de club die afgelopen seizoen als nummer twee naar de eredivisie promoveerde. In de boomlange Amerikaan Andrija Novakovich heeft Fortuna Sittard een spits die alles heeft om John Linford, legendarische spits van weleer, te doen vergeten. En best kans dat Lisandro Semedo, die in de eerste divisie al bijna één op twee liep, eveneens zijn doelpuntjes mee zal pikken. De ‘Romario van Sittard’ is er technisch vaardig genoeg voor.

Of het echt realistisch is dat Fortuna Sittard, ondanks het prachtige natuurgrasveld waarop gevoetbald wordt, in de eredivisie blijft? Niet echt. Daarvoor hebben de Limburgers in vergelijking met de andere onvermijdelijke kelderclubs gewoon te weinig kwaliteit, hoe hard de fans de elf ook ‘nao veure’ schreeuwen. Mochten Eijer en co zich handhaven wél handhaven, dan verdienen hij en zijn spelers een geweldig compliment. Maar normaal gesproken eindigt het Limburgse voetbalbolwerk als achttiende en blijft het eredivisie-avontuur tot één jaar beperkt.

De Graafschap

'Onze seizoenen zijn lang. Ze komen vaak moeizaam op gang. Ja maar dan, ja maar dan', zingt de hondstrouwe aanhang tegenwoordig op De Vijverberg. Een toepasselijke tekst, want De Graafschap heeft een abonnement op de play-offs. In de laatste zeven seizoenen stonden de Superboeren liefst zes keer in de nacompetitie. Het is zelden saai in Doetinchem. De Graafschap leeft na de negende promotie in de clubhistorie enorm in de Achterhoek, getuige de ruim 9.000 verkochte seizoenkaarten.



Stiekem hoopt de ploeg van trainer Henk de Jong het 'toetje' dit jaar over te slaan en zich rechtstreeks veilig te spelen. Het liefst met het zogenoemde D'ran-voetbal; de fans willen passie, strijd en aanvallend voetbal zien. Met Fortuna Sittard en FC Emmen telt de eredivisie nog twee promovendi en ploegen als Excelsior, VVV-Venlo en Willem II mogen op voorhand ook als concurrenten worden beschouwd. Maar afgaande op de moeizame voorbereiding moet De Graafschap zich niet te vroeg rijk rekenen. Het voorkomen van directe degradatie heeft voorlopig de hoogste prioriteit.

Volledig scherm Henk de Jong © pro shots

Kwantitatief zit het wel goed bij De Graafschap. De selectie van De Jong telt na de komst van 10 nieuwelingen liefst 29 namen. De vraag is of er ook voldoende kwaliteit aanwezig is om een reële kans op lijfsbehoud te maken. De ploeg loopt niet over van ervaring in de eredivisie. De Graafschap maakt er de laatste jaren - deels gedwongen - een gewoonte van om te shoppen in de kweekvijver van de eerste divisie. Een filosofie die afgelopen seizoen zijn vruchten heeft afgeworpen, maar op het hoogste niveau gelden andere wetten. In het seizoen 2015-2016 kwam het gebrek aan ervaring De Graafschap duur te staan en keerde de club meteen terug naar de eerste divisie.

Nieuwelingen Mohamed Hamdaoui, Liban Abdulahi (beiden Telstar), Javier Vet (Almere City FC), Jordy Thomassen (Helmond Sport) en Leeroy Owusu (Jong Ajax) moeten zich allen nog bewijzen op het hoogste niveau. Hamdaoui heeft het in zich een publiekslieveling te worden op De Vijverberg. De frivole linksbuiten strooit met listige steekballen en heeft een geweldige vrije trap in zijn benen. Met doelman Hidde Jurjus en verdediger Ted van de Pavert haalde De Graafschap deze zomer twee oude gezichten met meer ervaring terug. De middenvelders Stef Nijland en Erik Bakker (beiden overgekomen van PEC Zwolle) worden gezien als potentiële sterkhouders. Met name van Nijland heeft al indruk gemaakt, maar het is de vraag hoe fit de blessuregevoelige Groninger blijft.

De Jong moet een hecht collectief smeden om in de overlevingstocht het hoofd boven water te houden. Een opdracht die aan de Friese trainer wel is besteed. Hij heeft het kunstje al twee keer eerder geflikt bij Cambuur en is ervan overtuigd dat De Graafschap ook geen eendagsvlieg in de eredivisie hoeft te zijn. Het is voor de fans te hopen dat het seizoen niet té moeizaam op gang komt.