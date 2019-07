Aftellen naar de eredivisie: AZ en ADO

AZ

Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij de club?

Mocht aanvoerder Guus Til vertrekken, en die kans is groot, dan is er van het AZ-middenveld van vorig seizoen weinig meer over. Ook Maher vertrok al. Maar AZ kan terugvallen op een fijne jeugdopleiding en kocht met Jordy Clasie op het eerste gezicht, nuttig in. Ook anders dit seizoen: in de punt van de aanval een echte spits.