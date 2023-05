Aftellen naar de titel: ‘Feyenoord was ook gewoon de allerbeste ploeg van Nederland’

Feyenoord kan zondag voor de 16de keer de landstitel veroveren. Lees hier de belangrijkste artikelen in de aanloop naar de kampioenswedstrijd van de Rotterdammers tegen Go Ahead Eagles, zondag 16.45 uur.

• Paul Bosvelt, landskampioen met Feyenoord in 1999, keert als technisch manager van Go Ahead Eagles zondag weer even terug in de Kuip. ,,Wat Arne Slot, samen met de technische staf, dit seizoen laat zien, is echt heel knap,” zegt de voormalig onvermoeibare middenvelder van de Rotterdammers.

• Frank Arnesen haalde Arne Slot als trainer naar de Kuip. ,,Ik ben echt geïmponeerd door wat hij heeft bereikt", zegt de voormalig technisch directeur van Feyenoord, die terugblikt op zijn periode in Rotterdam-Zuid. ,,En het is niet gestolen hè, Feyenoord was ook gewoon de allerbeste ploeg in Nederland.”

• Michiel Kramer, bezig aan een uitstekend seizoen bij RKC, leverde een niet te onderschatten bijdrage aan Feyenoords landstitel van 2017. De Rotterdammer zou zijn loopbaan het liefst afsluiten in de Kuip. ,,Alleen al voor mijn vader zou het mooi zijn als ik ooit nog eens een herkansing krijg in die helikopter.”

Volledig scherm Orkun Kökcü. © Pim Ras Fotografie

• Willem van Hanegem hoopt Orkun Kökcü na het behalen van de titel nog een jaartje blijft bij Feyenoord, zo vertelt hij in de Willem & Wessel Podcast. ,,Als ik hem was zou ik denken, luister, dit is mijn club, ik heb er alles aan gedaan om ze de Champions League in te spelen, dat wil ik toch ook wel meemaken.”

• Quinten Timber miste een groot deel van het seizoen door blessureleed, maar de tweelingbroer van Ajacied Jurriën is net op tijd fit voor de ontknoping. ,,Dit kan mijn eerste echte kampioenschap worden. Mijn broertje heeft er al twee, mooi dat het in de familie blijft.”

