Ajacied Bandé tot winterstop uitgeschakeld

Clubloze Van Ooijen houdt conditie op peil bij Jong PSV: 'Voelt als thuiskomen'

12:13 Met zijn fysiek zit het wel goed, verzekert Peter van Ooijen (26). Nadat hij besloot zijn aflopende contract bij Heracles Almelo niet te verlengen, was hij vrijwel dagelijks in de sportschool van Andy Souwer te vinden. Inderdaad, de Bossche kickbokser, die als Souwer Power furore maakte in de K1. ,,Andy weet wel hoe je iemand fit moet houden", zegt de Bosschenaar met een grijns.