Ajacieden flink aan de bak in interlandperiode in aanloop naar topper

Ajax en PSV staan zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena tegenover elkaar, maar beide clubs hebben in de aanloop naar de eredivisietopper nauwelijks fatsoenlijk kunnen trainen. Vooral in Amsterdam zijn de gevolgen van de interlandbreak voelbaar.

Ajax

Oranje-internationals:

De Nederlandse internationals van Ajax, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Frenkie de Jong en Donny van de Beek, zijn als eersten weer terug op De Toekomst. Zij hoefden niet in een vliegtuig te stappen voor de wedstrijden met hun land en waren zondagavond na het nipte verlies tegen Duitsland al klaar.

Buitenlandse internationals:

Feest voor André Onana die zich met Kameroen plaatste voor de Afrika Cup van aankomende zomer. De Ajax-keeper won zaterdag met 3-0 van de Comoren. Onder de Nederlandse bondscoaches Clarence Seedorf en Patrick Kluivert is Onana weer de nummer één van zijn land.



Noussair Mazraoui zat afgelopen vrijdag niet bij de selectie toen Marokko doelpuntloos gelijkspeelde tegen Malawi. Maandagavond zijn er nieuwe kansen voor de rechtsback als Marokko oefent tegen Argentinië. Pas daarna vliegt Mazraoui weer naar Nederland. Net als Hakim Ziyech. De spelmaker van Ajax haakte voor de eerste wedstrijd van zijn land geblesseerd af, maar heeft zich alsnog bij zijn landgenoten gevoegd. Of hij vanavond minuten maakt, is nog maar de vraag.

Nicolás Tagliafico kan dus vanavond tegen zijn Marokkaanse ploeggenoten spelen. Een voordeel voor Ajax: die wedstrijd is in het Marokkaanse Tanger en niet aan de andere kant van de wereld. Vrijdag oefenden de Argentijnen in Madrid tegen Venezuela.

Voor de Deense Ajacieden Lasse Schöne en Kasper Dolberg is de piek van deze interlandperiode pas dinsdagavond als de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zwitserland op het programma staat. Eerder oefenden de Denen tegen Kosovo (2-2). Dolberg speelde een halfuur mee, Schöne bleef op de bank.

Dusan Tadic bleef vorige week tijdens de oefenwedstrijd tegen Duitsland (1-1) negentig minuten op de bank. Vanavond staat de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Portugal op het programma.

De Braziliaan David Neres was zielsgelukkig met zijn uitverkiezing voor de Seleçao. Zaterdag tijdens de oefenwedstrijd tegen Panama (in Porto) mocht hij zijn debuut nog niet maken. Morgenavond tegen Tsjechië in Praag wacht een nieuwe kans voor de linksbenige aanvaller.

Jeugdinternationals:

Met Dani de Wit in de basis en Perr Schuurs op de bank speelde Jong Oranje 0-0 tegen de VS. Dinsdag spelen ze nog een wedstrijd tegen Egypte. Noa Lang scoorde vrijdag voor het Nederlandse beloftenelftal tegen Mexico, dat met 3-2 werd geklopt. Hij speelt maandag nog tegen de onder 20 van Tsjechië. Rasmus Kristensen won zondag met Jong Denemarken met 1-0 van Jong Frankrijk.

Volledig scherm Dani de Wit in actie voor Jong Oranje tegen de Verenigde Staten. © BSR Agency

PSV

Nederlands elftal:

Ook voor de Oranje-internationals van PSV staat de hele week in het teken van de topper. Denzel Dumfries, Steven Bergwijn en Luuk de Jong kwam zondag nog in actie tegen Duitsland. Jeroen Zoet en Pablo Rosario bleven in de Arena op de bank

Buitenlandse internationals:

Op de China Cup in Nanning kende Gastón Pereiro kende een prima week met Uruguay. Nadat hij vrijdag al scoorde tegen Oezbekistan (3-0) was hij maandagmiddag tegen Thailand (4-0) opnieuw trefzeker. Hirving Lozano scoorde vrijdag in San Diego voor Mexico tegen Chili. Erick Gutiérrez kwam als invaller in actie in het met 3-1 gewonnen oefenduel. Beide Mexicanen spelen woensdag nog tegen Paraguay.

Jeugdinternationals:

Donyell Malen speelde zondag met Jong Oranje de hele wedstrijd tegen de VS (0-0). Cody Gakpo viel kort voor tijd in. Beid jeugdinternationals spelen dinsdag nog tegen Jong Egypte. Mohammed Ihattaren speelde vorige week woensdag met Oranje onder 19 tegen Wales (2-1) en zaterdag tegen Slovenië (2-0). Dinsdag staat nog een duel met Spanje -19 op het programma voor de jonge PSV’er. Michal Sadilek (Jong Tsjechië) speelde vrijdag tegen IJsland (1-1) en komt maandag nog in actie tegen Mexico.