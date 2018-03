Ajax-aanvoerder De Ligt baalt van tegengoals

,,Bij de 1-0 staan we gewoon niet op te letten", doelde hij op de treffer van Michiel Kramer na een hoekschop. ,,En van een metertje of 27 mag een vrije trap er ook nooit in", zei hij over de 5-2 van Ryan Sanusi in blessuretijd. ,,Dat zijn misschien details. Maar het hoort wel bij Ajax dat je daar op let."



De Ligt genoot na rust ook van zijn ploeg. ,,Mooie aanvallen, mooie doelpunten en mooie vrije trappen", stelde de verdediger die als eerste speler ooit voor zijn negentiende jaar minimaal acht gele kaarten in de eredivisie heeft gekregen. ,,Als we wat meer ruimte krijgen, dan zie je hoe goed we kunnen voetballen."