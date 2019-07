Ajax achter gesloten deuren met ruime cijfers langs Anderlecht

Door Freek Jansen De wedstrijd stond aanvankelijk gepland in Brussel, maar kon in verband met de tourstart in die stad daar geen doorgang vinden. Ook Putten viel af vanwege veiligheidsredenen, waarna beide clubs voor een oefenduel achter gesloten deuren kozen. Met trainingscomplex De Toekomst in Amsterdam als decor voor de krachtmeting tussen de Nederlandse en Belgische topclub.

De openingsfase was voor Anderlecht. De Belgen, met Michel Vlap voor het eerst in de basis, creëerde enkele goede mogelijkheden. Na twintig minuten kwam Ajax beter in het spel, domineerde het en kwam het dankzij twee treffers van Dani de Wit op voorsprong. Vlak voor rust deed Sidney Sam namens Anderlecht iets terug, maar in de tweede helft liep Ajax eenvoudig uit naar een ruime marge dankzij doelpunten van Kik Pierie, Victor Jensen en Klaas-Jan Huntelaar. Namens Anderlecht bepaalde Kara Mbodji ruim twintig minuten voor tijd de eindstand op 5-2.



Met de overtuigende zege, waarin Ajax bij vlagen vloeiend combinatiespel op de mat legde, sluit Ajax het eerste blok van de voorbereiding af. Trainer Erik ten Hag moest het in de eerste twee weken van de voorbereiding vooral met jonge talenten doen. Komende maandag melden de acht internationals Matthijs de Ligt, Daley Blind, Donny van de Beek, Quincy Promes, Lasse Schöne, Kasper Dolberg, Razvan Marin en Dusan Tadic zich weer bij de groep. In een later stadium sluiten dan ook nog Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech, Rasmus Kristensen, Andre Onana, Nicolas Tagliafico en David Neres aan.