Ajax alleen bij zege op AEK direct geplaatst

Win twee kaarten voor PSV - FC Barcelona

26 november PSV speelt dit seizoen nog één thuisduel in de Champions League. In Eindhoven komt woensdagavond het sterrenensemble van FC Barcelona langs. Wat weet jij van eerdere confrontaties tussen beide clubs? Alle deelnemers maken kans op twee kaartjes voor 28 november Champions League PSV - FC Barcelona in het Philips Stadion.