Ajax, AZ en Feyenoord op het menu: Schmidt heeft er zin in

,,We kunnen met een goed gevoel aan deze pauze beginnen. We hebben veel zelfvertrouwen opgedaan. We zijn nog steeds pas net begonnen, we hebben nog twintig competitiewedstrijden te gaan”, zei Schmidt dinsdag tegen FOX Sports na de zege van 4-1 op VVV-Venlo. ,,We zijn blij dat we bij het begin van het nieuwe jaar kunnen spelen tegen sterke tegenstanders. Dan kunnen we zien hoe we ervoor staan, ook qua fitheid. We moeten er dan klaar voor zijn.”



PSV nam tegen VVV pas na rust afstand. ,,Deze wedstrijden zijn nooit makkelijk en al helemaal niet als de tegenstander het eerste doelpunt maakt. Het was een echte test. Dat we het daarna met z’n allen goed hebben omgedraaid, is een goed teken”, aldus Schmidt. ,,Het was onze vijfde wedstrijd in twaalf dagen, dat mogen we niet vergeten. Het was een heftig schema, de afgelopen vijf maanden. Dan kun je nu niet helemaal fris meer zijn. Het is erg belangrijk om nu even enkele dagen vrijaf te nemen. Het is geen lange pauze die we hebben. Maar het is wel voor het eerst dit seizoen dat de spelers een beetje kunnen relaxen, thuis met hun families.”