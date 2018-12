Ajax - Bayern München onder leiding van Turpin

Turpin leidde eerder dit seizoen al een Europees duel van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Dat was op 21 augustus in de play-off tegen Dinamo Kiev. Ajax won toen met 3-1 en verdedigde die voorsprong later met succes in Oekraïne.



Bayern München en Ajax zijn allebei al zeker van een plaats in de achtste finales van de Champions League. Ajax moet winnen om als eerste te eindigen in groep E.