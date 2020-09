Ajax begint in Vrouwen Eredivisie met zege in topper tegen FC Twente

Staat van Oranje Van Memphis tot Aké: iedereen bij Oranje heeft zijn eigen verhaal

3 september Alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog was het Nederlands elftal langer zonder interlands dan nu. De ontwikkeling van het team staat al tien maanden stil. Maar sinds de 5-0 zege op Estland in november is er met de spelers ondertussen veel gebeurd. Hoe ziet de staat van Oranje eruit?