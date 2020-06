Ajax begint zaterdag met tweede trainingsblok

De spelers van Ajax trainden na het afgebroken seizoen tot 15 mei door en werden vervolgens op vakantie gestuurd. Veel spelers kwamen de afgelopen weken toch naar hun club om conditioneel in orde te blijven. De buitenlandse voetballers zijn in Nederland gebleven. Zij konden hun familie ook niet bezoeken, vanwege allerlei reisbeperkingen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Ajax weet nog niet of het rechtstreeks geplaatst is voor de groepsfase van de Champions League. Dat is alleen het geval als de winnaar van de huidige editie zich in eigen land ook weer plaatst voor de volgend aflevering van het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams. De voorronden voor de nieuwe edities van de Champions League en Europa League beginnen mogelijk al in de derde week van augustus. De UEFA vergadert daar op 17 juni over.