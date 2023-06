Ajax bevestigt komst Maurice Steijn: ‘Hij is klaar voor de stap omhoog, daar ben ik van overtuigd’

met pollAjax heeft de komst van Maurice Steijn bevestigd. De Haagse trainer (49), die wordt overgenomen van Sparta, tekent een contract tot medio 2026 in Amsterdam. Steijn zal worden geassisteerd door Said Bakkati, maar de club heeft de staf nog niet rond. Met Hedwiges Maduro, de beoogde rechterhand van de nieuwe trainer, is nog geen akkoord.

,,Maurice is inmiddels grofweg twintig jaar als trainer actief in het betaalde voetbal, waarvan ruim twaalf jaar als hoofdtrainer", zegt directeur voetbalzaken Sven Mislintat op de website van Ajax. ,,Hij heeft bij alle clubs waar hij werkzaam was veel betere resultaten behaald dan vooraf werd verwacht. Hij heeft dus meermaals met zijn teams aangetoond een echte overperformer te zijn. Hij is klaar voor de stap omhoog, daar ben ik van overtuigd.”

Steijn werkte eerder bij ADO Den Haag, VVV-Venlo en NAC Breda. De laatste anderhalf jaar maakte hij furore als hoofdtrainer van Sparta. Vorig seizoen behoedde hij de Rotterdammers op memorabele wijze voor degradatie, dit seizoen gidste hij de ploeg naar de zesde plaats in de eredivisie. Pas in de finale van de play-offs tegen FC Twente spatte de Europese droom uiteen.

Steijn werkte ook kortstondig in het buitenland. De 49-jarige oefenmeester werd echter al na vier maanden ontslagen bij Al Wahda, een club uit Abu Dhabi. De oud-middenvelder speelde zelf voor NAC Breda en ADO Den Haag.

Said Bakkati, in het seizoen 2015-2016 werkzaam bij Jong Ajax, wordt als assistent-trainer aan de technische staf toegevoegd. De ex-prof, die ook actief was bij Reading FC, PEC Zwolle, Feyenoord, FC Cincinnati, was afgelopen seizoen assistent van Dick Advocaat bij ADO Den Haag. Ook hij tekent voor drie jaar.

De technische staf bestaat verder uit de Duitser Max Lesser (28) die overkomt van VfB Stuttgart en hoofd analyse eerste elftal wordt, Richard Witschge, Anton Scheutjens (keeperstrainer) en Alessandro Schoenmaker (performance coach).

Ajax wil de staf completeren met nog een assistent. Met oud-speler Maduro, die nog onder contract staat bij Almere City, is echter nog geen akkoord. Mislintat laat weten dat Ajax bezig ‘de trainersstaf rondom Maurice zorgvuldig aan het samenstellen is tot een complementair geheel’. ,,Eind juni melden de eerste spelers zich weer op sportpark de Toekomst en begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Ik ben blij dat we de belangrijkste trainerspositie nu hebben ingevuld.”

Het nieuws dat Maurice Steijn naar Ajax komt, sloeg als een bom in bij de achterban van de Amsterdamse club. Zij zien totaal geen match met de man die ADO, VVV, NAC en Sparta coachte. Steijn is eerder een conservatieve realist zonder Ajax-dna dan een moderne avonturier. Maar is de scepsis terecht?

