Ajax boekt 16,9 miljoen euro winst

Van Bronckhorst snapt het chagrijn in de Kuip: 'We rijden ook niet lachend naar huis'

14:25 Giovanni van Bronckhorst snapt dat er volop kritiek op zijn functioneren is. Feyenoord presteert zwaar ondermaats, zo erkent ook de trainer. Maar een overwinning tegen Willem II in het bekertoernooi kan even voor lucht zorgen in de Kuip. Het bereiken van de bekerfinale zal weer enigszins hoop geven in Rotterdam.